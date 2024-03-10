Зокрема, вони повинні надати дані військкоматам про своє одруження.

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РАЦС на зв'язку з ТЦК

Наразі усі охочі укласти шлюб чоловіки під час його реєстрації у РАЦсах мають написати заяву і заповнити про себе відповідну інформацію, зокрема, яка стосується військової служби. Після того, як шлюб зареєстрований, РАЦС справді повідомляє війсськомат, в якому перебуває на обліку один із молодят, про зміну його сімейного статусу.

Однак, це не означає, що чоловіка після одруження одразу мобілізують. Це лише технічна складова. Адже відповідно до закону всі призовники, резервісти та військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК про зміни персональних даних у семиденний термін.

Про які саме дані йдеться:

місце проживання та місце перебування;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї;

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

відомості про зайнятість (місце роботи); відомості про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров'я;

відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, який набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості.

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