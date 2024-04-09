Эту информацию журналистам прокомментировала сама судья и ее родители. Стоит заметить, что, несмотря на ликвидацию Окружного административного суда города Киева, его судьи сохраняют за собой судейский статус и получают зарплату.

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Что известно о российском паспорте судьи Арины Литвиновой

Судья Арина Литвинова получила российское гражданство в Екатеринбурге в 2002 году. Тогда она в Украине уже три года работала в Высшем арбитражном суде.

Согласно выписке из "Роспаспорта", Арина Литвинова стала гражданкой России 22 июля 2002 года. Российский паспорт ей выдали 24 июля 2002 года. Причиной приобретения гражданства была замена паспорта гражданина СССР.



Выписка из "Роспаспорта" за декабрь 2022 года



Данные из выписки "Роспаспорта" об Арине Литвиновой

Журналисты нашли в истоках из баз данных жителей Екатеринбурга за 2008 год информацию о гражданке России Арине Литвиновой:

с такой же датой рождения, как у украинской судьи,

с указанием данных ее российского паспорта,

с местом регистрации в Екатеринбурге, которое совпадает с указанным в выписке из системы "Роспаспорт", где также есть ее фотография.



Литвинова была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2008 году

Издание обнаружило на портале "Госуслуги", который предоставляет информацию о действии документов, что по состоянию на апрель 2024 года российский паспорт на имя Арины Литвиновой считается недействительным, ведь она не заменила его на новый в 2022 году, когда ей исполнилось 45 лет.

Но то, что она не получила новые документы, не значит, что судья потеряла российское гражданство. Ведь федеральный закон России "о гражданстве России" предусматривает порядок официального выхода из него. То есть должна быть отдельная процедура с обращением в органы российской власти.

Какие данные подавала и что утверждала Арина Литвинова

Журналисты на сайте Высшей квалификационной комиссии судей нашли анкету судьи за 2018 год. Ее Арина Литвинова заполняла, когда проходила квалификационное оценивание. В ней на вопрос, имеет ли гражданство другого государства, она ответила: "Нет".



В 2018 году Литвинова в анкете указывала данные о гражданстве

По данным издания, подпись в форме 1П на получение российского паспорта на имя Арины Литвиновой схожа с подписями, которые есть в досье судьи.

Журналисты сообщили, что звонили Арине Литвиновой. Однако она в ответ сказала: "Это какая-то провокация". После этого положила трубку. Далее на телефонные звонки и смс уже не отвечала.

По данным издания, родители Литвиновой также имеют российское гражданство. Мать судьи с журналистами общаться отказалась, а отец, отвечая на вопрос "Схем" об обстоятельствах приобретения Ариной Литвиновой гражданства России, назвал журналиста "провокатором".

Что известно о деятельности судьи Арины Литвиновой