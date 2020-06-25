В Министерстве внутренних дел планируют увеличить штраф за оскорбление полицейских. А также ввести дополнительную ответственность за использование газовых баллончиков против правоохранителей во время акций протеста.

Информацию о разработке соответствующих изменений в законодательстве озвучил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью "РБК-Украина".

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"После событий под судом над Стерненко я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно", – заявил Антон Геращенко.

Он также добавил, что планируется усилить ответственность за использование газовых баллончиков во время акций протеста.

"Мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции. То есть обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты. Но когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции – это уже не мирная акция протеста", – убежден Антон Геращенко.

По его словам, использование газового баллончика добавят как отягчающие обстоятельство в статье уголовного кодекса о хулиганстве на уровне с кастетами или битами. Поэтому за это можно будет получить тюремный срок.