У Міністерстві внутрішніх справ планують збільшити штраф за образи поліцейських. А також запровадити додаткову відповідальність за використання газових балончиків проти правоохоронців під час акцій протесту.

Інформацію про розробку відповідних змін у законодавстві озвучив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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"Після подій під судом у Стерненка я отримав завдання розробити законопроєкт. У ньому буде збільшено штраф за образи поліцейських, які ми чуємо постійно", – заявив Антон Геращенко.

Він також додав, що планується посилити відповідальність за використання газових балончиків під час акцій протесту.

"Ми будемо вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть ними поліцейських або інших учасників акції. Тобто звичайні люди можуть мати балончики як засоби самозахисту. Але коли під відео сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції – це вже не мирна акція протесту", – переконаний Антон Геращенко.

За його словами, використання газового балончика додадуть як обтяжуючу обставину до статті кримінального кодексу про хуліганство на рівні з кастетами чи бітами. Відтак за це можна буде отримати тюремний термін.