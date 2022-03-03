Во многих городах Украины объявили воздушную тревогу: все немедленно в укрытия

Это касается Черновцов, Киева, Одессы, Запорожья, Николаева, Хмельницкого, Черкасс, Чернигова, Львова, Житомира, Ивано-Франковска. А также Волыни, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Буковины.

Всем жителям этих городов необходимо немедленно спрятаться в укрытия, информирует 24 канал.

Достойно внимания Петиция о закрытии неба над Украиной собрала необходимый 1 миллион подписей

Воздушная тревога во многих городах Украины

В безопасном месте нужно оставаться до отмены тревоги и сохранять спокойствие..

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!