Во многих городах Украины объявили воздушную тревогу: все немедленно в укрытия
3 марта 2022 , 02:08Читати новину українською
Это касается Черновцов, Киева, Одессы, Запорожья, Николаева, Хмельницкого, Черкасс, Чернигова, Львова, Житомира, Ивано-Франковска. А также Волыни, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Буковины.
Всем жителям этих городов необходимо немедленно спрятаться в укрытия, информирует 24 канал.
Достойно внимания Петиция о закрытии неба над Украиной собрала необходимый 1 миллион подписей
Воздушная тревога во многих городах Украины
В безопасном месте нужно оставаться до отмены тревоги и сохранять спокойствие..
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!