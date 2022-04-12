У Байдена уверены, что назначение "сирийского мясника" не исправит провал России в Украине

Россия сменила командующего наступлением на Украине – им стал генерал Александр Дворников, ответственный за военные преступления в Сирии. На это уже отреагировали в Белом доме.

Там убеждены, что как бы Кремль ни хотел исправить свой стратегический провал, смена командования в этом не поможет. Соответствующее заявление сделала Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

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"Все пошло не по плану Путина"

Как подчеркнула Псаки, в Вашингтоне знают, что Дворников ответственен за зверства, совершенные ранее в Сирии. Поэтому там допускают, что россияне готовятся к еще большему варварству в Украине, чем наблюдали до сих пор. Об этом заявлял и Джеймс Салливан, советник Белого дома по нацбезопасности.

Но опять же – все пошло не по плану Путина. И мы не ожидаем, что кадровые изменения это исправят,

– подчеркнула чиновница.

Коротко о Дворникове:

Это 60-летний российский генерал, командующий Южного военного округа России. До 2016 года почти год командовал российскими войсками в Сирии.

Из-за намеренных ударов по гражданскому населению, которые унесли очень много жизней, его называют "сирийским мясником" .

. Российский журналист Аркадий Бабченко, который воевал в Чечне, ранее рассказывал, что там Дворников не жалел своих солдат для выполнения заданий.

Россия стягивает силы на Донбасс

В администрации Байдена считают, что враг будет пытаться окружить украинских защитников на Донбассе. Ведь именно туда оккупанты стягивают силы после неудачных попыток захватить Киев. В Белом доме не исключают, что этот этап войны может затянуться. Не стоит рассчитывать на то, что Россия сделает свою тактику менее жесткой, считают там.

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