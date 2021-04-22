Во время поисковой операции неподалеку от Бали спасатели зафиксировали движение неизвестного объекта. Сейчас трудно сказать, была ли это подводная лодка, которая пропала 21 апреля у берегов острова.

Спасателям удалось лишь ненадолго уловить сигнал неизвестного объекта. Он двигался примерно со скоростью 4,5 километра в час.

Важно Вблизи Бали исчезла подводная лодка ВМС Индонезии с 53 людьми на борту

Как сказал представитель ВМС Индонезии Адмирал Джулиус Видджоджоно, контакт через некоторое время исчез. Но говорить о том, что это была подводная лодка, преждевременно, подчеркнул адмирал.

Впоследствии Индия направила спасательный глубоководный аппарат для помощи в поисках пропавшей субмарины ВМС Индонезии. Подводная лодка может находиться на глубине 700 метров.

Что известно о спасательно-поисковой операции

Сейчас пропавшую подлодку ищут в районе к северу от острова Бали. Именно там с ней потеряли связь.

Представители ВМС Индонезии, отмечают, что нефтяное пятно, обнаруженное на месте погружения, скорее всего, принадлежит подводной лодке.

Остров Бали, недалеко от которого пропала лодка: карта

Исчезновение подводной лодки: главное

21 апреля индонезийская субмарина KRI Nanggala-402 осуществляла учебное торпедирование в открытом море. В последний раз сообщение о месте ее пребывания поступило в 04:30 по местному времени, после этого связь оборвалась.

в открытом море. В последний раз сообщение о месте ее пребывания поступило в 04:30 по местному времени, после этого связь оборвалась. Подводная лодка тогда была на расстоянии 96 километров к северу от Бали. На борту субмарины находились 53 человека.

Обратите внимание! Индонезия постепенно обновляет свои военные силы, однако часть техники, которая до сих пор эксплуатируется, физически устарела. На протяжении последних лет там уже случались аварии с трагическими последствиями, особенно с участием старых военно-транспортных самолетов.