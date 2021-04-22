Під час пошукової операції неподалік від Балі рятувальники зафіксували рух невідомого об'єкта. Наразі важко сказати, що це був підводний човен, який зник 21 квітня біля берегів острова.

Рятувальникам вдалося лише ненадовго вловити сигнал невідомого об'єкта. Він рухався приблизно зі швидкістю 4,5 кілометра на годину.

Важливо Поблизу Балі зник підводний човен ВМС Індонезії з 53 людьми на борту

Як сказав представник ВМС Індонезії адмірал Джуліус Відджоджоно, контакт через деякий час зник. Але говорити про те, що це була підводний човен, передчасно, підкреслив адмірал.

Згодом Індія направила рятувальний глибоководний апарат для допомоги в пошуках зниклої субмарини ВМС Індонезії. Підводний човен може знаходитися на глибині 700 метрів.

Що відомо про рятувально-пошукову операцію

Наразі зниклий підводний човен шукають в районі на північ від острова Балі. Саме там із ним втратили зв'язок.

Саме там із ним втратили зв'язок. Представники ВМС Індонезії, відзначають, що нафтова пляма, виявлене на місці занурення, швидше за все, належить цьому підводному човну.

Острів Балі, неподалік якого зник човен: карта

Зникнення підводного човна: головне

21 квітня індонезійська субмарина KRI Nanggala-402 здійснювала навчальне торпедування у відкритому морі. Востаннє повідомлення про місце її перебування надійшло о 4:30 за місцевим часом, після цього зв'язок обірвався.

у відкритому морі. Востаннє повідомлення про місце її перебування надійшло о 4:30 за місцевим часом, після цього зв'язок обірвався. Підводний човен тоді був на відстані 96 кілометрів на північ від Балі. На борту субмарини перебували 53 людини.

Зверніть увагу! Індонезія поступово оновлює свої військові сили, однак частина техніки, яка досі експлуатується, фізично застаріла. Впродовж останніх років там вже траплялися аварії з трагічними наслідками, особливо за участю старих військово-транспортних літаків.