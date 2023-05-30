На видео попала машина белорусских пограничников, которая сама почему-то не уезжает. Так что белорусы толкали ее вперед и назад несколько минут по двору, пишет 24 Канал.

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Наши пограничники зафиксировали "движение" врага

Угроза из Беларуси!? Дрон украинских пограничников зафиксировал "перемещение" военной техники вблизи границы,

– пошутили наши пограничники.

На кадрах ведь видно, как белорусский УАЗик сам никак не хочет ехать. Можно предположить, что он уже свое уезжал. Ведь это еще советские и российские грузопассажирские внедорожники, имевшие прежде всего военное назначение.

Белорусский УАЗик не хочет "наступать" на Украину: смотрите видео

На границе с белорусами живое чучело "Валера"

В марте 2023 года на украинско-белорусской границе появилось чучело "Валера", которое повесили наши военные. Пропаганда заявила, что коллеги из Украины повесили "Валеру" ради "психологического давления". Мол, там белорусов пытаются "запугать".

Мы не пугаем, мы намекаем…

– отметили наши пограничники.

Кроме того, белорусы заверили, что "Валера" повешен "в форме российской армии".

После появления сюжета о "Валере" украинская сеть взорвалась мемами. Люди шутили, как испуганы белорусские пограничники и как их страшит "Валера". Прочесть мемы и шутки можно по ссылке.