Что касается настоящей позиции Александра Лукашенко могут идти только догадки, ведь никто не знает, какие ответы он дает на предложения Путина и что предлагает ему. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.

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Бульба отметил, что информация о давлении на Лукашенко со стороны Кремля – это только догадки, никто не может знать наверняка, что происходит в отношениях между двумя диктаторами, не все так однозначно.

Почему белорусскую армию не втягивают в войну

У Путина есть агенты во всех белорусских силовых структурах, он понимает реальное настроение народа. Он видит, что белорусы совершенно не готовы воевать ни с кем, а тем более с Украиной.

Путин понимает, что втянув в войну такое войско, он может иметь больше проблем, чем пользы.

– прокомментировал оппозиционер.

К тому же в белорусском уголовном кодексе вели статью за преднамеренный переход на сторону противника. Этого не было раньше, но появилось, потому что все понимают, что белорусские офицеры охотно будут переходить на сторону Украины, если Беларусь все же присоединится к войне.

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Субъектность Лукашенко еще под вопросом

Бульба вспомнил, когда Путин лично приезжал в Минск, была версия о том, что белорусов могли бы привлечь на временно оккупированных территориях выполнять полицейские и другие вспомогательные функции.

Однако после обсуждения этого решения, власти Беларуси все же решили отказаться от упомянутого предложения.

А что касается субъектности Лукашенко, я бы, честно говоря, не переоценивал. Ведь, как вы видите, Путин с ядерным оружием делает все, что ему вздумается,

– добавил белорусский оппозиционер.

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