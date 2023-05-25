Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он добавил, что его версия о симуляции болезни Лукашенко подтвердилась.
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Цели визита Лукашенко
По мнению Жирнова, во время визита Лукашенко в Москву будут обсуждаться вопросы тактического ядерного оружия, которое Путин планирует к июлю разместить на территории Беларуси.
Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси хочет получить новые кредиты от России.
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Косил под больного
Самопровозглашенный президент Беларуси 24 мая снова появился на публике после слухов о болезни. Лукашенко заявил, что у него был аденовирус, и умирать он не собирается.
"Подтвердилась моя версия, что Лукашенко косил под больного 9 мая, потому что не хотел ехать на парад в Москву", – сказал бывший сотрудник КГБ.
Он отметил, что заявления Лукашенко о хорошем самочувствии звучали как угрозы.
Что известно о болезни Александра Лукашенко: коротко
- Во время парада в Москве 9 мая Лукашенко стало плохо, и он срочно покинул Россию. После 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси на протяжении нескольких дней не появлялся на публике.
- 13 мая белорусские СМИ сообщили, что его перевезли в президентскую клинику в Дроздах.
- Впоследствии Лукашенко "вышел в люди" и якобы посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.
- 24 мая самопровозглашенный президент Беларуси появился на публике и рассказал, что у него был аденовирус. По его словам, из-за очень плотного графика не было возможности лечиться.