Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він додав, що його версія про симуляцію хвороби Лукашенка підтвердилась.

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Цілі візиту Лукашенка

На думку Жирнова, під час візиту Лукашенка до Москви обговорюватимуть питання тактичної ядерної зброї, яку Путін планує до липня розмістити на території Білорусі.

Зверніть увагу! Наприкінці березня Владімір Путін заявив, що до 1 липня у Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Водночас Лукашенко повідомив про готовність прийняти від Росії ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі хоче отримати нові кредити від Росії.

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Косив під хворого

Самопроголошений президент Білорусі 24 травня знову з'явився на публіці після чуток про хворобу. Лукашенко заявив, що в нього був аденовірус і вмирати він не збирається.

Аденовіруси – це родина ДНК-вмісних вірусів, які спричинюють гострі респіраторні захворювання у людей і тварин. У людей можливі різні форми клінічного перебігу аденовірусної інфекції – аденофарингокон'юнктивальна гарячка, ізольований кон'юнктивіт, атипова пневмонія тощо.

"Підтвердилась моя версія, що Лукашенко косив під хворого 9 травня, адже не хотів їхати на парад у Москву", – сказав колишній співробітник КДБ.

Він зазначив, що заяви Лукашенка про хороше самопочуття звучали як погрози.

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