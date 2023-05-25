Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він додав, що його версія про симуляцію хвороби Лукашенка підтвердилась.
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Цілі візиту Лукашенка
На думку Жирнова, під час візиту Лукашенка до Москви обговорюватимуть питання тактичної ядерної зброї, яку Путін планує до липня розмістити на території Білорусі.
Крім того, самопроголошений президент Білорусі хоче отримати нові кредити від Росії.
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Косив під хворого
Самопроголошений президент Білорусі 24 травня знову з'явився на публіці після чуток про хворобу. Лукашенко заявив, що в нього був аденовірус і вмирати він не збирається.
"Підтвердилась моя версія, що Лукашенко косив під хворого 9 травня, адже не хотів їхати на парад у Москву", – сказав колишній співробітник КДБ.
Він зазначив, що заяви Лукашенка про хороше самопочуття звучали як погрози.
Що відомо про хворобу Алєксандра Лукашенка: коротко
- Під час параду у Москві 9 травня Лукашенку стало погано і він терміново покинув Росію. Після 9 травня самопроголошений президент Білорусі впродовж кількох днів не з'являвся на публіці.
- 13 травня білоруські ЗМІ повідомили, що його перевезли у президентську клініку в Дроздах.
- Згодом Лукашенко "вийшов в люди" та нібито завітав до центрального командного пункту ВПС та військ ППО.
- 24 травня самопроголошений президент Білорусі з'явився на публіці й розповів, що в нього був аденовірус. За його словами, через дуже щільний графік не було можливості лікуватися.