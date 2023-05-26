Щодо справжньої позиції Алєксандра Лукашенка можуть точитися лише здогадки, адже ніхто не знає, які відповіді він дає на пропозиції Путіна і що пропонує йому натомість. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.

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Бульба наголосив, що інформація про тиск на Лукашенка з боку Кремля – це лише здогадки, ніхто не може знати напевно, що відбувається у стосунках між двома диктаторами, не все так однозначно.

Чому білоруську армію не долучають у війну

Путін має агентів у всіх білоруських силових структурах, він розуміє реальний настрій народу. Він бачить, що білоруси абсолютно не готові воювати ні з ким, а тим більше з Україною.

Путін розуміє, що втягнувши у війну таке військо він може мати більше проблем, ніж користі,

– прокоментував опозиціонер.

До того ж в білоруському кримінальному кодексі вели статтю за умисний перехід на сторону противника. Цього не було раніше, але з'явилося, бо всі розуміють, що білоруські офіцери залюбки переходитимуть на бік України, якщо Білорусь все ж долучиться до війни.

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Суб'єктність Лукашенка ще під питанням

Бульба згадав, коли Путін особисто приїжджав до Мінська, була версія про те, що білорусів могли б залучити на тимчасово окупованих територіях виконувати поліцейські та інші допоміжні функції.

Однак після обговорення та зваження цього рішення, влада Білорусі все ж вирішила відмовитися від згаданої пропозиції.

А щодо суб'єктності Лукашенка, я б, щиро кажучи, не переоцінював. Адже, як ви бачите, Путін з ядерною зброєю робить все, що йому заманеться,

– додав білоруський опозиціонер.

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