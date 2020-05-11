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У берегов Мексики нашли тело украинского моряка

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В Мексике нашли мертвым украинского моряка
В Мексике нашли мертвым украинского моряка / zik.ua

У берегов Мексики нашли мертвым украинского моряка. Известно, что он работал на грузовом судне Panamax Alexander.

Во время путешествия в мексиканский порт Масатлан ​​моряки заметили, что украинец из их экипажа – исчез. Об этом они сообщили капитану, а тот объявил розыск. Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

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Капитан также связался с местной службой береговой охраны и попросил помощи в поисках. Наконец, тело украинца обнаружили местные рыбаки тот же день.

Местные правоохранительные органы начали расследование причин трагедии. Посольство Украины в Мексике работает над поиском родственников умершего гражданина Украины.

К слову, в городе Роттердаме, что в Нидерландах, за бортом круизного судна Regal Princess нашли тело 39-летней украинки. Местные правоохранители подозревают самоубийство.

Автор: Юлия Гилей
Теги: Водный транспорт Мексика Новости Украины
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