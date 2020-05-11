Біля берегів Мексики знайшли тіло українського моряка

Біля берегів Мексики знайшли мертвим українського моряка. Відомо, що він працював на вантажному судні Panamax Alexander.

Під час подорожі до мексиканського порту Масатлан моряки помітили, що українець з їхнього екіпажу – зник. Про це вони повідомили капітану, а той оголосив розшук. Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

До слова Пірати викрали українського моряка біля берегів Беніна

Капітан також зв'язався з місцевою службою берегової охорони і попросив допомоги у пошуках. Врешті, тіло українця виявили місцеві рибалки того ж дня.

Місцеві правоохоронні органи почали розслідування причин трагедії. Посольство України в Мексиці працює над розшуком родичів померлого громадянина України.

До слова, у місті Роттердамі, що у Нідерландах, за бортом круїзного судна Regal Princess знайшли тіло 39-річної українки. Місцеві правоохоронці підозрюють самогубство.