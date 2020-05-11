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Біля берегів Мексики знайшли тіло українського моряка

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У Мексиці знайшли мертвим українського моряка
У Мексиці знайшли мертвим українського моряка / zik.ua

Біля берегів Мексики знайшли мертвим українського моряка. Відомо, що він працював на вантажному судні Panamax Alexander.

Під час подорожі до мексиканського порту Масатлан моряки помітили, що українець з їхнього екіпажу – зник. Про це вони повідомили капітану, а той оголосив розшук. Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

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Капітан також зв'язався з місцевою службою берегової охорони і попросив допомоги у пошуках. Врешті, тіло українця виявили місцеві рибалки того ж дня. 

Місцеві правоохоронні органи почали розслідування причин трагедії. Посольство України в Мексиці працює над розшуком родичів померлого громадянина України.

До слова, у місті Роттердамі, що у Нідерландах, за бортом круїзного судна Regal Princess знайшли тіло 39-річної українки. Місцеві правоохоронці підозрюють самогубство.

Автор: Юлія Гілей
Теги: Водний транспорт Мексика Новини України
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