Речь идет о танкерах Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss, находящихся у берегов эмирата Эль-Фуджейра.

Важно Нападение на танкер Израиля: в Иране резко ответили на обвинения

Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности сообщает, что группа из 8 или 9 вооруженных людей поднялась на борт судна Asphalt Princess в Оманском заливе. The Times пишет, что к инциденту может быть причастен Иран.

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что лишь недавно один из танкеров, владельцем которого является бизнесмен из Израиля, атаковал дрон, в результате чего погибли 2 члена экипажа. Израиль обвинил в атаке Иран. Великобритания и США поддержали это мнение. Лондон даже отозвал своего посла в Иране.

После этого власти Израиля призвали мир принять решительные меры в отношении Тегерана. Министр иностранных дел Яир Лапид поручил дипломатам инициировать в ООН ответные меры. Расследование обстоятельств инцидента с нефтяным танкером продолжается.

Запад, со своей стороны, обвинил Иран в нападении, поскольку это первая гибель мирных жителей на фоне теневой войны против коммерческих судов в регионе. Впрочем, страна отрицала свою причастность к инциденту.