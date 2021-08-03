Мовиться про танкери Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja та Abyss, що перебувають біля берегів емірату Ель-Фуджейра.

Важливо Напад на танкер Ізраїлю: в Ірані різко відповіли на звинувачення

Sky News з посиланням на джерело в службі безпеки повідомляє, що група з 8 або 9 озброєних людей піднялась на борт судна Asphalt Princess в Оманській затоці. The Times пише, що до інциденту може бути причетний Іран.

Що цьому передувало

Варто відзначити, що лише нещодавно один із танкерів, власником якого є бізнесмен з Ізраїлю, атакував дрон, внаслідок чого загинули 2 члени екіпажу. Ізраїль звинуватив в атаці Іран. Велика Британія та США підтримали цю думку. Лондон навіть відкликав свого посла в Ірані.

Після цього влада Ізраїлю закликала світ вжити рішучих заходів щодо Тегерана. Міністр закордонних справ Яір Лапід доручив дипломатам ініціювати в ООН відповідні заходи. Наразі розслідування обставин інциденту з нафтовим танкером триває.

Захід, зі свого боку, звинуватив Іран в нападі, оскільки це перша загибель мирних жителів на тлі тіньової війни проти комерційних судів в регіоні. Втім, країна заперечила свою причетність до інциденту.