Іран не вагатиметься, перш ніж захистити свою безпеку та національні інтереси. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде.

До речі США офіційно підтримали версію про причетність Ірану до атаки на танкер

Посадовець додав, що Тегеран швидко та потужно реагуватиме на будь-які ризиковані кроки.

Раніше Іран відкидав звинувачення

Напередодні Хатібзаде заперечив звинувачення Ізраїлю щодо атаки танкеру. Речник назвав ці звинувачення "безпідставними", а також заявив, що "подібні ігри – не новина".

Атака на ізраїльський танкер: що відомо

Нафтовий танкер ізраїльського бізнесмена Mercer Street 30 липня атакували дронами біля берегів Оману.

У результаті загинули двоє людей – громадянин Великої Британії та громадянин Румунії.

Танкер плив з Танзанії в Об'єднані Арабські Емірати.

Ізраїль звинуватив в атаці Іран. Велика Британія та США підтримали цю думку. Лондон навіть відкликав свого посла в Ізраїлі.

Влада Ізраїлю закликала світ вжити рішучих заходів щодо Тегерана. Міністр закордонних справ Яір Лапід доручив дипломатам ініціювати в ООН відповідні заходи.

Наразі розслідування обставин інциденту з нафтовим танкером триває.

Зверніть увагу! Схожа ситуація була у 2019 році. У водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману напали на 2 танкери: норвезький "Фронт Альтаїр" та японський "Кокука Корейджес". У США заявили, що перед інцидентом Іран обстріляв американський безпілотник в Оманській затоці.