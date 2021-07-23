Трагедия произошла вечером 22 июля. Власти страны сообщили, что на борту были нелегальные мигранты.

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В Турции затонула лодка с людьми

Лодка затонула в Средиземном море ориентировочно в 260 километрах к северо-западу от турецкого города Каш. В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что трагедия произошла ориентировочно в 21 час. Как только власти страны узнали о трагедии, то направили на место турецкие морские корабли и самолет.

Предварительно известно, что на лодке закончилось горючее. Пока власти не сообщают, из какой страны мигранты вышли в море и откуда они родом. Они направлялись к берегам Италии. министерство обороны Турции заявило, что уже удалось спасти 37 из 45 беженцев.

Предварительно известно, что судно турецкой компании подобрало большинство людей, еще некоторых – греческий вертолет.

Судьба еще 8 человек остается неизвестной. Власти продолжают поисковые работы, несмотря на то, что в море бушует шторм.

Трагедия произошла недалеко от города Каш: смотрите на карте

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