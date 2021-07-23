Трагедія трапилась неподалік ввечері 22 липня. Влада країни повідомила, що на борту були нелегальні мігранти.

Читайте також В Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами: багато загиблих

У Туреччині затонув човен з людьми

Човен затонув у Середземному морі орієнтовно за 260 кілометрів на північний захід від турецького міста Каш. У Міністерстві транспорту й інфраструктури Туреччини повідомили, що трагедія трапилась орієнтовно о 21 годині. Як тільки влада країни дізналась про трагедію, то скерувала на місце турецькі морські кораблі та літак.

Попередньо відомо, що на човні закінчилося пальне. Наразі влада не повідомляє, з якої країни мігранти вийшли у море та звідки вони родом. Вони прямували до берегів Італії. Міністерство оборони Туреччини заявило, що вже вдалось врятувати 37 з 45 біженців.

Попередньо відомо, що судно турецької компанії підібрало більшість людей, ще деяких – грецький гелікоптер.

Доля ще 8 людей залишається невідомою. Влада продовжує пошукові роботи, попри те, що у морі вирує шторм.

Трагедія трапилась неподалік міста Каш: дивіться на карті

Мігранти у Туреччині: останні новини