У Богуслаева действительно есть российский паспорт: это подтвердил его адвокат

У президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство. Это подтвердил его адвокат.

Адвокат Богуслаева Ярослав Волынец сказал, что у его клиента есть российский паспорт, но он не обсуждал это с ним. Ранее журналисты-расследователи обнародовали эту информацию.

Ранее Задержанный президент "Мотор Сичи" Богуслаев имеет российское гражданство, – "Схемы"

Волынец сказал, что якобы разговоры первого эпизода, который обнародовала СБУ, были о заключенных ранее контрактах.

Майские и мартовские разговоры – о контракте 2021 года, а основные контракты вообще 2008 года. "Мотор-Сич" поставляет в Россию много-много лет. Это же дело – времен войны уже,

– утверждает адвокат.

Он говорит, что в 2021 году, несмотря на войну, добро на контракт якобы дала "Украина в лице государственных органов". Более того, утверждает, мол, следователи не предоставили доказательств, что поставки были перенаправлены в Россию.

Что этому предшествовало

Расследователи "Схем" обнародовали выписку из системы "Роспаспорт", согласно которой Богуслаев в октябре 2000 года получил российский паспорт.

Более того, Богуслаев, вероятно, имеет еще индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России.

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СБУ задержала Богуслаева, а также начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сичи". Им объявили подозрение в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.