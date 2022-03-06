В этой ситуации важно не паниковать, а оперативно выполнять все инструкции. Помогите добраться до укрытия своим близким и соседям.

Страны НАТО получили "зеленый свет" на поставки истребителей Украине, – Блинкен

В Чернигове воздушная тревога

О тревоге в городе сообщили 6 марта в 19.19. Укрытие нельзя покидать, пока не услышите сигнал об отбое воздушной тревоги. Это произойдет, когда выходить будет неопасно.