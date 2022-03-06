У цій ситуації важливо не панікувати, а оперативно виконувати усі інструкції. Допоможіть дістатися до укриття своїм близьким та сусідам.

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У Чернігові повітряна тривога

Про тривогу у місті повідомили 6 березня о 19:19. Укриття не можна покидати поки не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги. Це станеться, коли виходити буде безпечно.

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