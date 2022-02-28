В Чернигове – воздушная тревога

В Чернигове около 19:00 28 февраля снова раздается воздушная тревога. Людей призывают срочно уходить в укрытие.

В укрытии необходимо находиться, пока не раздастся отбой тревоги. Соблюдение правила спасет жизнь.

Отметьте Еще вспомним о границах Черниговского княжества, – мэр Чернигова ответил Путину

Снова тревога. Чернигов. Все в укрытия,

– говорится в сообщении.

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