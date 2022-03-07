В частности, под обстрел попали несколько школ и детский сад. На этих объектах работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работали весь день.

Внимание В Чернигове под завалами школы нашли мертвого мужчину

Сейчас продолжаются поисковые работы на месте разрушенного дома по Черновола, 15В. Пока больше информации в ГСЧС не сообщили. Они продолжают неустанно работать.



Спасатели разбирают завалы / Фото ГСЧС​



Поиски продолжаются по Черновола, 15В / Фото ГСЧС



Оккупанты разрушили дома / Фото ГСЧС

Известно только, что под завалами школы №15 до сих пор ищут людей (на 16:35 7 марта). В частности, уже обнаружили мертвого мужчину.

Добавим, что из-за обстрелов оккупантов с 6 марта 141 населенный пункт в Черниговской области остается без света. Речь идет о Черниговском, Нежинском и Прилукском районах.

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