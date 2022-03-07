Зокрема під обстріл потрапили декілька шкіл та дитячий садок. На цих об'єктах працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій працювали увесь день.

Увага У Чернігові під завалами школи знайшли мертвого чоловіка

Зараз же тривають пошукові роботи на місці зруйнованого будинку по Чорновола, 15В.

Наразі більше інформації у ДСНС не повідомили. Вони продовжують невпинно працювати.



Рятувальники розбирають завали / Фото ДСНС



Пошуки тривають по Чорновола, 15В / Фото ДСНС



Окупанти зруйнували будинки / Фото ДСНС

Відомо лише, що під завалами школи №15 досі шукають людей (станом на 16:35 7 березня). Зокрема, вже виявили мертвого чоловіка.

Додамо що через обстріли окупантів з 6 березня 141 населений пункт у Чернігівській області залишається без світла. Мовиться про Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький райони.

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