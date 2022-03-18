На нем присутствовала и спикер Палаты представителей и одна из самых влиятельных демократов страны Нэнси Пелоси. Она решила поддержать Украину, зачитав стихотворение с упоминанием сегодняшней ситуации.

Читайте также Война России против Украины влияет на каждого человека на планете, – Блинкен

Пелоси зачитала стихотворение Боно об Украине

Так, утром того дня Пелоси получила стихотворение от певца рок-группы U2 Боно. Его текст содержал не только ирландскую мифологию, но и русско-украинскую войну.

Я получила это сообщение сегодня утром от Боно,

– сказала Пелоси о солисте U2.

Пелоси зачитала стихотворение Боно, в котором упоминалось об изгнании змей Святым Патриком из Ирландии и трагической ситуации в Украине, где Патриком является Зеленский.

Полный текст стиха:

"О, святой Патрик, он своими молитвами изгнал змей ,

но это еще не все, что нужно ,

потому что змея символизирует

зло, которое поднимается

и прячется в вашем сердце, когда оно разбивается

И зло поднялось, друзья мои

Из тьмы, живущей в некоторых людях,

Но в печали и страхе

Вот когда могут явиться святые,

Чтобы снова изгнать тех старых змей

И они борются за то, чтобы мы были свободны

от психа в этой человеческой семье .

Ирландская грусть и боль

– теперь Украина

И имя Святого Патрика теперь Зеленский ”.

Обратите внимание – Евросоюз утвердил 4 пакета санкций против России: смотрите видео