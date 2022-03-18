На ньому була присутня і спікерка Палати представників і одна з найвпливовіших демократів країни Ненсі Пелосі. Вона вирішила підтримати Україну, зачитавши вірш зі згадкою про сьогоднішню ситуацію.
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Пелосі зачитала вірш Боно про Україну
Так, вранці того дня Пелосі отримала вірш від співака рок-гурту U2 Боно. Його текст містив не лише ірландську міфологію, а й російсько-українську війну.
Я отримала це повідомлення сьогодні вранці від Боно,
– сказала Пелосі про соліста U2.
Пелосі зачитала вірш Боно, в якому згадувалося про вигнання змій Святим Патриком з Ірландії та про трагічну ситуацію в Україні, де Патриком є Зеленський.
Повний текст вірша:
"О, святий Патрік, він своїми молитвами вигнав змій,
але це ще не все, що потрібно,
тому що змія символізує
зло, яке підіймається
і ховається у вашому серці, коли воно розбивається
І зло піднялося, друзі мої
З темряви, що живе в деяких людях,
Але в смутку і страху
Ось коли можуть з'явитися святі,
Щоб знову вигнати тих старих змій
І вони борються за те, щоб ми були вільними
Від психа в цій людській родині.
Ірландський смуток і біль
– тепер Україна
І ім'я Святого Патріка тепер Зеленський".