Об этом СМИ рассказали сразу два источника в правительстве Беларуси. В фонде утверждают, что переговоры действительно ведутся, однако о сумме и конкретных сроках пока говорить рано.
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Пока идут предварительные консультации между фондом и Беларусью
Сейчас представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Беларуси по наполнению программной матрицы мероприятий, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита в среднесрочной перспективе,
– уточнили в фонде.
Ранее о том, что Минску могут оказать дополнительную финансовую помощь, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он является полномочным представителем России в ЕФСР.
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Сейчас главная задача – стимулировать процесс интеграции, подписания так называемых стратегических планов по интеграции наших экономик. Однако я не исключаю, что мы можем при необходимости помочь нашим партнерам,
– сказал Силуанов.
В белорусском правительстве говорят, что пока процесс выделения средств не согласован российской стороной. Мол, в Москве считают, что у фонда нет возможности предоставить ту сумму, о которой просят в Минске.
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Что известно о Евразийском фонде стабилизации и развития?Это региональный механизм, объем средств в распоряжении которого составляет 8,513 миллиарда долларов. Учредителями фонда являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Главные доноры – Россия и Казахстан, их взносы – 7,7 миллиарда и 1 миллиард соответственно.
Тихановская просила МВФ не выделять средства Беларуси
Отметим, что ранее большие финансовые проблемы у режима Лукашенко возникли из-за международных санкций. США летом ввели самый мощный пакет ограничений. Также лидер оппозиции Светлана Тихановская просила МВФ не предоставлять Беларуси средства – пока в стране не проведут новые выборы.