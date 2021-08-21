Соответствующие письма Тихановская направила директору МВФ Кристалине Георгиевой, а также министру финансов США Джанет Йеллен.

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Деньги от МВФ могут пойти на репрессии, – Тихановская

Политик говорит, что такая позиция у всех представителей оппозиционных сил Беларуси. Она подчеркнула, что каждый раз экономическое положение страны ухудшается – из-за действий режима. Деньги, полученные от МВФ, не должны помогать самопровозглашенному президенту удерживать власть.

Средства, предназначенные для народа, на деле пойдут на репрессии против белорусов,

– убеждена Тихановская.

Оппозиционерка поблагодарила сенатора Роберта Менендеса. Он направил главе Белого дома письмо с просьбой закрыть доступ режиму Лукашенко до 1 миллиарда долларов от МВФ.

США ввели расширенные санкции против режима Лукашенко

Отметим, что Тихановская посещала США и встречалась с президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. После этого Вашингтон значительно расширил санкции против режима Лукашенко.

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Карательные ограничения касаются 40 человек и структуры – они подозреваются в финансировании правления Лукашенко.

Обратите внимание! 9 августа прошел год после проведения выборов президента Беларуси. На них якобы победил Александр Лукашенко. Из-за системных фальсификаций результаты голосования не признали большинство западных стран. Оппозиционные силы устроили масштабные акции протеста, участники которых подверглись арестам и жесткому преследованию.