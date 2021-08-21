Відповідні листи Тихановська направила директорці МВФ Крісталіні Георгієвій, а також міністерці фінансів США Джанет Йеллен.

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Гроші від МВФ можуть піти на репресії, – Тихановська

Політикиня каже, що така позиція у всіх представників опозиційних сил Білорусі. Вона наголосила, що щоразу економічне положення країни погіршується – через дії режиму. Гроші, отримані від МВФ, не повинні допомагати самопроголошеному президентові утримати владу.

Кошти, призначені для народу, на ділі підуть на репресії проти білорусів,

– переконана Тихановська.

Опозиціонерка подякувала сенатору Роберту Менендесу. Він направив главі Білого дому лист з прохання закрити доступу режиму Лукашенка до 1 мільярда доларів від МВФ.

США ввели розширені санкції проти режиму Лукашенка

Зазначимо, що Тихановська відвідувала США та зустрічалась з президентом Джо Байденом та держсекретарем Ентоні Блінкеном. Після цього Вашингтон значно розширив санкції проти режиму Лукашенка.

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Каральні обмеження стосуються 40 осіб та структури – вони підозрюються у фінансуванні правління Лукашенка.

Зверніть увагу! 9 серпня минув рік з проведення виборів президента Білорусі. На них начебто переміг Олександр Лукашенко. Через системні фальсифікації результатів голосування не визнали більшість західних країн. Опозиційні сили влаштували масштабні акції протесту, учасники яких піддались арештам та жорсткому переслідуванню.