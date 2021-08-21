Відповідні листи Тихановська направила директорці МВФ Крісталіні Георгієвій, а також міністерці фінансів США Джанет Йеллен.
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Гроші від МВФ можуть піти на репресії, – Тихановська
Політикиня каже, що така позиція у всіх представників опозиційних сил Білорусі. Вона наголосила, що щоразу економічне положення країни погіршується – через дії режиму. Гроші, отримані від МВФ, не повинні допомагати самопроголошеному президентові утримати владу.
Кошти, призначені для народу, на ділі підуть на репресії проти білорусів,
– переконана Тихановська.
Опозиціонерка подякувала сенатору Роберту Менендесу. Він направив главі Білого дому лист з прохання закрити доступу режиму Лукашенка до 1 мільярда доларів від МВФ.
США ввели розширені санкції проти режиму Лукашенка
Зазначимо, що Тихановська відвідувала США та зустрічалась з президентом Джо Байденом та держсекретарем Ентоні Блінкеном. Після цього Вашингтон значно розширив санкції проти режиму Лукашенка.
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Каральні обмеження стосуються 40 осіб та структури – вони підозрюються у фінансуванні правління Лукашенка.