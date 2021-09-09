Про це ЗМІ розповіли одразу два джерела в уряді Білорусі. У фонді стверджують, що переговори справді тривають, проте про суму і конкретні терміни поки говорити зарано.

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Поки тривають попередні консультації між фондом та Білоруссю

Наразі представники ЄФСР проводять попередні консультації з владою Білорусі з наповнення програмної матриці заходів, які можуть бути підтримані у рамках потенційного фінансового кредиту у середньостроковій перспективі,

– уточнили у фонді.

Раніше про те, що Мінську можуть надати додаткову фінансову допомогу, повідомив міністр фінансів Антон Силуанов. Він є повноважним представником Росії в ЄФСР.

Росія поки не погодила надання кредиту, – ЗМІ

Зараз головне завдання – стимулювати процес інтеграції, підписання так званих стратегічних планів з інтеграції наших економік. Проте я не виключаю, що ми можемо при необхідності допомоги нашим партнерам,

– сказав Силуанов.

У білоруському уряді кажуть, що поки процес виділення коштів не погоджений російською стороною. Мовляв, у Москві вважають, що у фонду нема можливості надати ту суму, про яку просять у Мінську.

Зверніть увагу! Наразі ліміт ЄФСР на надання кредиту Білорусі – близько 1,98 мільярда доларів. І цей ліміт – повністю вичерпаний. Тому восени 2020 року ЄФСР дав Білорусі лише 500 мільйонів доларів – які перерозподілили з ліміту Росії.

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Що відомо про Євразійський фонд стабілізації та розвитку? Це регіональний механізм, обсяг коштів у розпорядженні якого становить 8, 513 мільярда доларів. Засновниками фонду є Вірменія Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Головні донори – Росія та Казахстан, їхні внески – 7,7 мільярда та 1 мільярд відповідно.



Тихановська просила МВФ не виділяти кошти Білорусі

Зазначимо, що раніше великі фінансові проблеми у режиму Лукашенка виникли через міжнародні санкції. США влітку ввели найпотужніший пакет обмежень. Також лідерка опозиції Світлана Тихановська просила МВФ не надавати Білорусі кошти – поки в країні не проведуть нові вибори.