Самопроголошений президент Білорусі розповів, що документи підпишуть, якщо на початку вересня відбудеться зустріч з Путіним. Про це Лукашенко розповів журналістам 1 вересня.
До теми Путін і Лукашенко підпишуть остаточний план з інтеграції Росії та Білорусі
Лукашенко розповів про підписання плану інтеграції Білорусі та Росії
Самопроголошений президент Білорусі розповів, що було 30 так званих дорожніх карт щодо розвитку співробітництва за різними напрямками. Згодом їх модернізували у 28 союзних програм.
Якщо ми домовимося остаточно з Президентом Росії 9-го (9 вересня планують переговори Путіна та Лукашенка – 24 канал), то 10 – 11 уряди зберуться, розглянуть, ухвалять ці програми,
– розповів Лукашенко.
Тільки після цього, за словами Лукашенка, їх планують ухвалити на президентському рівні під час засідання Вищої держради у жовтні – листопаді. Ба більше, самопроголошений президент Білорусі переконаний, що країни зможуть розвиватись разом, "не втрачаючи суверенітету".
Коротка передісторія щодо карт інтеграції
- Посол Білорусі в Москві Володимир Семашко заявив, що 9 вересня Путін та Лукашенко зустрінуться в Москві та підпишуть так звані дорожні карти.
- Згодом посольство Білорусі цю інформацію спростувало, заявивши, що російські журналісти "не зовсім коректно інтерпретували" слова посла.
- Після цього прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто забігати наперед, а дочекатися заяв президентів.
- До речі, мовиться про проєкт Союзна держава, що передбачає інтеграцію Росії та Білорусі, поступове створення між країнами політичного, економічного, військового просторів. Проєкт сторони підписали ще у 1999 році, проте досі він не був успішно втілений.