Про підписання остаточного плану інтеграції країн повідомив посол Білорусі в Москві Володимир Семашко.

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Дата підписання документа з інтеграції Росії та Білорусі

9 вересня в Москві президенти зустрінуться. Союзний уряд – засідання буде, де підпишуть ці всі "дорожні карти" і загальну карту поглиблення інтеграції,

– зазначив Семашко.

Нагадаємо, питання інтеграції Росії з Білоруссю обговорюють вже понад 20 років року. Проєкти "дорожніх карт" влада країн не публікує.

Що відомо про Союзну державу