Один из бойцов Вооруженных Сил Украины Руслан с позывным "Малыш" сообщил о ситуации в Луганской области. Он рассказал, что воюет в одном подразделении со своими односельчанами.

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Украинский военнослужащий отмечает, что прибыл с побратимами на позиции 26 февраля.

Коллектив сформировался крутой, все – с боевым опытом, собрались ради одной цели – очистить украинские села и города от оккупантов и теперь уверенно к ней идем,

– говорит Руслан.

До этого он в течение трех лет служил в Десне:

преподавал курс тактической, огневой, медицинской подготовки,

прошел сертификацию по стандартам НАТО.

Боец ВСУ отметил, что все навыки в условиях интенсивных боевых действий ему пригодились. Более того, он теперь даже видит, какие коррективы можно было бы внести в учебную программу.

Ибо как ни крути, в теории все чуть-чуть не так, как в реальном бою. Да с такими ребятами, как у нас, ничего не страшно! Каждый готов в любой момент прийти на помощь!

– продолжил "Малыш".

У врагов нет шансов

Защитник проинформировал, что позиция его подразделения важна и удобна для ведения боевых действий.

Поэтому у вражеских ДРГ или бронегрупп, регулярно пытающихся продвинуться сюда, шансов нет – украинские воины всегда готовы к бою. Мы готовы не только к защите позиции, но и к наступательным действиям. Мы освободим все украинские города и села и вытесним русский за их "поребрик"!

– добавил военный.

ВСУ готовы дать отпор врагу / Фото штаба ООС