Один із бійців Збройних Сил України Руслан із позивним "Малиш" повідомив про ситуацію на Луганщини. Він розповів, що воює в одному підрозділі зі своїми односельцями.

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Український військовослужбовець зазначає, що прибув разом із побратимами на позиції 26 лютого.

Колектив сформувався крутий, усі – з бойовим досвідом, зібрались заради однієї мети – очистити українські села та міста від окупантів і тепер упевнено до неї йдемо,

– говорить Руслан.

До цього він протягом трьох років служив у Десні:

викладав курс тактичної, вогневої, медичної підготовки,

пройшов сертифікацію за стандартами НАТО.

Боєць ЗСУ зауважив, що всі навики в умовах інтенсивних бойових дій йому знадобились. Ба більше, він тепер навіть бачить, які корективи можна було б внести в навчальну програму.

Бо як не крути, в теорії все трохи не так, як в реальному бою. Та з такими хлопцями, як у нас, нічого не страшно! Кожен готовий будь-якої миті прийти на допомогу!

– продовжив "Малиш".

У ворогів немає шансів

Захисник поінформував, що позиція його підрозділу – важлива та зручна для ведення бойових дій.

Тож у ворожих ДРГ чи бронегруп, що регулярно намагаються просунутись сюди, шансів немає – українські воїни завжди готові до бою. Ми готові не лише до захисту позиції, а й до наступальних дій. Ми звільнимо всі українські міста і села та витіснимо русню геть за їхній "парєбрік"!

– додав військовий.



ЗСУ готові дати відсіч ворогові / Фото штабу ООС