У двух – день рождения, 95% были в плену с 2022 года: кто вернулся домой во время обмена

В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными. В этот день домой вернулись 205 воинов, среди которых военные ВСУ, ТрО, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кого удалось вернуть из вражеского плена?

Среди освобожденных 15 мая есть также военнослужащие "Азова".

Как отметил Дмитрий Лубинец, этот обмен особый тем, что 95% возвращенных военных попали в плен еще в 2022 году – речь идет о 193 защитниках из 205. Среди них есть значительная часть защитников Мариуполя, в частности “Азовстали”.

В рамках обмена также удалось вернуть защитника, который был осужден в России и помилован.