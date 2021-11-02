О том, что у Ермака может появиться новый заместитель, издание сообщает со ссылкой на слова сразу двух собеседников.

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Новый заместитель главы ОП

Заместителем главы Офиса Президента по экономическим вопросам может стать Ростислав Шурма. По информации издания, именно он сменит на посту Юлию Свириденко, которую планируют назначить министром экономики.

Сейчас Шурма входит в наблюдательный совет Укроборонпрома, а в течение 2012 – 2019 годов занимал должность генерального директора "Запорожстали". Кроме того, он был депутатом Донецкого областного совета 6-го созыва

Замена главы Минэкономики

2 ноября первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Алексей Любченко подал в отставку.

Главная кандидатка на должность нового министра – Юлия Свириденко. В 2019 году она была заместителем министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а с июля 2020 года – первым заместителем. Также работала в ОП в должности заместителя руководителя по экономическим вопросам.