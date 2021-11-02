Про те, що в Єрмака може з'явитися новий заступник, видання повідомляє з посиланням на слова одразу двох співрозмовників.

Читайте також Перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку

Новий заступник глави ОП

Заступником голови Офісу Президента з економічних питань може стати Ростислав Шурма. За інформацією видання, саме він змінить на посту Юлію Свириденко, яку планують призначити міністеркою економіки.

Наразі Шурма входить до наглядової ради Укроборонпрому, а протягом 2012 – 2019 років обіймав посаду генерального директора "Запоріжсталі". Крім того, він був депутатом Донецької обласної ради 6-го скликання

Заміна глави Мінекономіки

2 листопада перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку.

Головною кандидаткою на посаду нового міністра є Юлія Свириденко. У 2019 році вона була заступницею міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, а з липня 2020 року – першою заступницею. Також працювала в ОП на посаді заступника керівника з економічних питань.