Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала София Назаренко из Брюсселя. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что куст калины – это символ надежды на светлое будущее.

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Это не просто дерево. Это надежда на светлое будущее. Я убежден, что эта калина высажена здесь будет еще раз напоминать о том, что у нас общее светлое будущее. И я хочу видеть, что это дерево будет расти так же крепко и устойчиво, как и воля украинского народа,

– сказал Стефанчук.



Европарламентарии и украинские дипломаты совместно посадили куст калины у Европарламента / Фото Софии Назаренко, 24 Канал



Калина станет символом Украины на светлое будущее / Фото Софии Назаренко, 24



Европарламент в очередной раз демонстрирует солидарность с Украиной / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Возле Европарламента высадили куст калины: видео 24 Канала

Заметим, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 27 – 30 ноября находится с рабочим визитом в Брюсселе.

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