Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко з Брюсселя. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зауважив, що кущ калини – це символ надії на світле майбутнє.

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Це не просто дерево. Це надія на світле майбутнє. Я переконаний, що ця калина висаджена тут буде вкотре нагадувати про те, що в нас спільне світле майбутнє. І я хочу бачити, що це дерево буде рости так само міцно і стійко як і воля українського народу,

– сказав Стефанчук.



Європарламентарі та українські дипломати спільно посадили кущ калини біля Європарламенту / Фото Софії Назаренко, 24 Канал



Калина стане символом України на світле майбутнє / Фото Софії Назаренко, 24 Канал



Європарламент укотре демонструє солідарність з Україною / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Біля Європарламенту висадили кущ калини: відео 24 Каналу

Зауважимо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук упродовж 27 – 30 листопада перебуває з робочим візитом у Брюсселі.

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