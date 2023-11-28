Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук после встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Исторический Меморандум

Руслан Стефанчук отметил подписанный документ "историческим". По его словам, этот Меморандум наметил рамки сотрудничества Верховной Рады с Европарламентом. Спикер Рады ожидает, что с каждым годом партнерские связи будут укрепляться на всех уровнях.

Основное, что мы сегодня зафиксировали, что мы идем к одному знаменателю, мы интегрируемся друг к другу по функционалу, по институциональности, по общим ценностям,

– сказал Стефанчук.

В частности, в будущем могут создать представительство Украины в ЕП как ассоциированных членов, а также ожидается усиление работы между комитетами.

"Это важный и символический шаг в дальнейшем укреплении наших давних отношений. Это также практический способ, которым мы, как Европейский парламент, можем помочь Украине подготовиться к вступлению в ЕС", – сказала Роберта Мецола.

Президент ЕП подчеркнула, что партнерство усилится после открытия офиса Европарламента в Киеве.

Украина продолжает реформы: надеются на положительное решение Европейского Совета

Украина продолжает внедрять реформы, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС.

По выводам Еврокомиссии, Украина выполнила всего четыре из семи рекомендаций. Руслан Стефанчук говорит, что Киев "будет двигаться дальше" в этом направлении.

В частности, спикер Рады подчеркнул, что украинский парламент уже принял два закона в первом чтении, касающихся расширения прав национальных меньшинств.

Во время общения с президентом ЕП я сказал, что к моменту принятия решения (об открытии переговоров о вступлении – 24 Канал) украинский парламент примет необходимый закон во втором чтении и в целом,

– сказал Стефанчук.

Роберта Мецола надеется, что Европейский Совет в декабре этого года примет решение об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС.

По ее словам, Украина выполнила все, что от нее требовали. Поэтому президент Европарламента будет призывать лидеров поддержать Украину.

"Это именно то, что я скажу в своем выступлении в Европейском Совете в декабре. Страна-кандидат ожидает, что наши слова будут соответствовать нашей риторике, а затем наши действия будут соответствовать нашим словам", – сказала она.

Кроме того, Мецола призвала государства-члены ЕС одобрить 50 миллиардов евро помощи для Украины на четыре года. Европарламент уже поддержал выделение этой суммы для Киева. Глава ЕП говорит, что не слышала, чтобы главы европейских правительств отказывались от этих финансовых переговоров.

Все, кто представляет Украину, и все, кто наблюдает за тем, как Украина страдает от этой незаконной, неспровоцированной и несправедливой войны, понимают, что помощь нужна. Макрофинансовая помощь, о которой было проголосовано, подходит к концу, и поэтому нам нужно вкладывать наши деньги,

– резюмировала она.

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