В настоящее время ЕС ведет переговоры с другими государствами относительно покупки газа. Об этом заявил лидер европейской демократии Жозеп Боррель.

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В каких странах ЕС может покупать газ

США,

Катар,

Азербайджан.

Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в частности путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросам поставки газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки,

– сказал Боррель.

Он добавил, что дипломаты продвинулись в работе по сдерживанию России. Речь идет о подготовке высокоэффективных мер в ответ на агрессию. Эти меры, мол, "нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе".

В частности, ЕС может отказать России в товарах, необходимых для реализации стратегических амбиций.

Штаты готовы обеспечивать Европу газом в случае эскалации

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что рассматривают альтернативные поставки газа в страны ЕС.

Так, стороны работают над бесперебойными и своевременными поставками природного газа в страны ЕС. Они рассматривают различные источники со всего мира во избежание дефицита, который может возникнуть в случае нападения России на Украину.

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