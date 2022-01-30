В настоящее время ЕС ведет переговоры с другими государствами относительно покупки газа. Об этом заявил лидер европейской демократии Жозеп Боррель.
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В каких странах ЕС может покупать газ
- США,
- Катар,
- Азербайджан.
Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в частности путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросам поставки газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки,
– сказал Боррель.
Он добавил, что дипломаты продвинулись в работе по сдерживанию России. Речь идет о подготовке высокоэффективных мер в ответ на агрессию. Эти меры, мол, "нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе".
В частности, ЕС может отказать России в товарах, необходимых для реализации стратегических амбиций.
Штаты готовы обеспечивать Европу газом в случае эскалации
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что рассматривают альтернативные поставки газа в страны ЕС.
Так, стороны работают над бесперебойными и своевременными поставками природного газа в страны ЕС. Они рассматривают различные источники со всего мира во избежание дефицита, который может возникнуть в случае нападения России на Украину.
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