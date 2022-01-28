Таку спільну заяву зробили президент США Джо Байден та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
До теми США готові забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу, – ЗМІ
США постачатимуть газ в Європу
США та ЄС разом працюють над безперебійними та своєчасними поставками природного газу до Євросоюзу. Розглядають різноманітні джерела з усього світу з тим, аби уникнути дефіциту. У заяві наголосили, що дефіцит може виникнути, зокрема, у разі нового російського нападу на Україну.
Зауважили, що США зараз – вже основний постачальник природного газу до Європи. Крім того, працюють над постачанням додаткових обсягів газу до ЄС з усього світу.
Що цьому передувало
- Зауважимо, ще напередодні американські ЗМІ писали, що Штати готові забезпечувати Європу альтернативним постачанням газу, якщо цього вимагатиме ситуація. Тепер цю інформацію підтвердили офіційно.
- США почали вести переговори з великими експортерами газу щодо постачання газу через загрозу нападу Росії на Україну. До слова, перемовини ведуть з Катаром.
- Готуються до того, що конфлікт може вдарити по поставках газу. Особливо в середині зими, коли дуже низькі запаси блакитного палива.
Останні новини про загрозу нападу Москви
- Американська та українська розвідка припускають, що Росія може напасти у січні – лютому 2022 року.
- Однак міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян нашої держави не збирати ніяких "тривожних валізок". Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України.
- У НАТО заявили, що Росія все ж не наважиться розпочати повномасштабну війну з Україною. Зазначають, що деескалація "можлива вже завтра".
Може бути цікаво – Захід примушує Путіна до діалогу / WTF: