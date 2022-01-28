Таку спільну заяву зробили президент США Джо Байден та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

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США постачатимуть газ в Європу

США та ЄС разом працюють над безперебійними та своєчасними поставками природного газу до Євросоюзу. Розглядають різноманітні джерела з усього світу з тим, аби уникнути дефіциту. У заяві наголосили, що дефіцит може виникнути, зокрема, у разі нового російського нападу на Україну.

Зауважили, що США зараз – вже основний постачальник природного газу до Європи. Крім того, працюють над постачанням додаткових обсягів газу до ЄС з усього світу.

Що цьому передувало

Зауважимо, ще напередодні американські ЗМІ писали, що Штати готові забезпечувати Європу альтернативним постачанням газу, якщо цього вимагатиме ситуація. Тепер цю інформацію підтвердили офіційно.

США почали вести переговори з великими експортерами газу щодо постачання газу через загрозу нападу Росії на Україну. До слова, перемовини ведуть з Катаром.

Готуються до того, що конфлікт може вдарити по поставках газу. Особливо в середині зими, коли дуже низькі запаси блакитного палива.

Останні новини про загрозу нападу Москви

Американська та українська розвідка припускають, що Росія може напасти у січні – лютому 2022 року.

Однак міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян нашої держави не збирати ніяких "тривожних валізок". Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України.

У НАТО заявили, що Росія все ж не наважиться розпочати повномасштабну війну з Україною. Зазначають, що деескалація "можлива вже завтра".