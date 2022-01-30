Наразі ЄС веде перемовини з іншими державами щодо купівлі газу. Про це заявив лідер європейської демократії Жозеп Боррель.

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У яких країн ЄС може купувати газ

США,

Катар,

Азербайджан.

Ми маємо бути готовими на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі. Це включає підвищення нашої стійкості, зокрема шляхом роботи з такими партнерами, як США, Катар і Азербайджан, з питання постачання газу у випадку, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання,

– сказав Боррель.

Він додав, що дипломати просунулися у роботі щодо стримування Росії. Мовиться про підготовку високоефективних заходів у відповідь на агресію. Ці заходи, мовляв, "завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі".

Зокрема, ЄС може відмовити Росії в товарах, необхідних для реалізації стратегічних амбіцій.

Штати готові забезпечувати Європу газом у разі ескалації

Президент США Джо Байден та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що розглядають альтернативне постачання газу до країн ЄС.

Так, сторони працюють над безперебійними та своєчасними поставками природного газу до країн ЄС. Вони розглядають різноманітні джерела з усього світу, щоб уникнути дефіциту, який може виникнути у разі нападу Росії на Україну.

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