У Геннадия Москаля подозревали инсульт, однако все обошлось, – СМИ
Бывшему главе Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире на телеканале NewsOne. У него подозревали инсульт. Однако, по информации СМИ, все обошлось.
Политику Геннадию Москалю стало плохо, когда он принимал участие в прямом эфире на телеканале NewsOne, сообщили в телеграм-канале Klymenko Time.
Читайте также Очередной скандал с каналом Медведчука: Нацсовет взялся за проверку NewsOne
По информации СМИ, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако впоследствии стало известно, что все обошлось – диагноз не подтвердили.
Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров сообщает, что с Геннадием Москалем все в порядке, инсульт не подтвердился,
– говорится в сообщении.
У политика резко упало давление, но врачам "скорой" удалось стабилизировать его состояние.
Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире: смотрите видео
Что известно о Геннадии Москале
- Украинский политик и юрист, генерал-лейтенант полиции.
- Был заместителем главы МВД. До аннексии Крыма возглавлял милицию полуострова, а также Днепропетровщины и Закарпатья.
- В 2001 году впервые возглавил Закарпатскую ОГА.
- Также занимал должности главы Госкомитета по делам национальностей и миграции.
- Возглавлял Луганскую ОГА в 2005 – 2006 годах.
- Затем был постоянным представителем президента в Крыму, впоследствии – заместителем главы СБУ.
- В сентябре 2014 года снова руководил на Луганщине, но уже в качестве главы областной военно-гражданской администрации.
- Несколько раз был нардепом от "Нашей Украины – Народной Самообороны" и фракции партии "Батькивщина". В парламенте был заместителем главы Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
- С 2015 до 2019 года занимал должность главы Закарпатской ОГА. Однако перед вторым туром президентских выборов, в конце апреля 2019 года, написал заявление об увольнении.