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У Геннадия Москаля подозревали инсульт, однако все обошлось, – СМИ

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Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире: детали
У Геннадия Москаля подозревали инсульт / prm.ua

Бывшему главе Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире на телеканале NewsOne. У него подозревали инсульт. Однако, по информации СМИ, все обошлось.

Политику Геннадию Москалю стало плохо, когда он принимал участие в прямом эфире на телеканале NewsOne, сообщили в телеграм-канале Klymenko Time.

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По информации СМИ, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако впоследствии стало известно, что все обошлось – диагноз не подтвердили.

Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров сообщает, что с Геннадием Москалем все в порядке, инсульт не подтвердился,
– говорится в сообщении.

У политика резко упало давление, но врачам "скорой" удалось стабилизировать его состояние.

Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире: смотрите видео

Что известно о Геннадии Москале

  • Украинский политик и юрист, генерал-лейтенант полиции.
  • Был заместителем главы МВД. До аннексии Крыма возглавлял милицию полуострова, а также Днепропетровщины и Закарпатья.
  • В 2001 году впервые возглавил Закарпатскую ОГА.
  • Также занимал должности главы Госкомитета по делам национальностей и миграции.
  • Возглавлял Луганскую ОГА в 2005 – 2006 годах.
  • Затем был постоянным представителем президента в Крыму, впоследствии – заместителем главы СБУ.
  • В сентябре 2014 года снова руководил на Луганщине, но уже в качестве главы областной военно-гражданской администрации.
  • Несколько раз был нардепом от "Нашей Украины – Народной Самообороны" и фракции партии "Батькивщина". В парламенте был заместителем главы Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
  • С 2015 до 2019 года занимал должность главы Закарпатской ОГА. Однако перед вторым туром президентских выборов, в конце апреля 2019 года, написал заявление об увольнении.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Новости Здоровье Геннадий Москаль
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