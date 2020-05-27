У Геннадия Москаля подозревали инсульт, однако все обошлось, – СМИ

Бывшему главе Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире на телеканале NewsOne. У него подозревали инсульт. Однако, по информации СМИ, все обошлось.

Политику Геннадию Москалю стало плохо, когда он принимал участие в прямом эфире на телеканале NewsOne, сообщили в телеграм-канале Klymenko Time.

Читайте также Очередной скандал с каналом Медведчука: Нацсовет взялся за проверку NewsOne

По информации СМИ, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако впоследствии стало известно, что все обошлось – диагноз не подтвердили.

Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров сообщает, что с Геннадием Москалем все в порядке, инсульт не подтвердился,

– говорится в сообщении.

У политика резко упало давление, но врачам "скорой" удалось стабилизировать его состояние.

Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире: смотрите видео

Что известно о Геннадии Москале