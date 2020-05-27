У Геннадія Москаля підозрювали інсульт, однак все обійшлося, – ЗМІ

Колишньому главі Закарпатської ОДА Геннадію Москалю стало погано у прямому ефірі на телеканалі NewsOne. У нього підозрювали інсульт. Однак, за інформацією ЗМІ, все обійшлося.

Політику Геннадію Москалю стало погано, коли він брав участь у прямому ефірі на телеканалі NewsOne, повідомили у телеграм-каналі Klymenko Time.

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За інформацією ЗМІ, його госпіталізували з підозрою на інсульт. Однак згодом стало відомо, що все обійшлося – діагноз не підтвердили.

Ведучий телеканалу "Наш" Максим Назаров повідомляє, що з Геннадієм Москалем все в порядку, інсульт не підтвердився,

– йдеться у повідомленні.

У політика різко впав тиск, але лікарям "швидкої" вдалося стабілізувати його стан, написав у телеграмі Назаров.

Геннадію Москалю стало погано у прямому ефірі: дивіться відео

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