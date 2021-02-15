НАТО планирует задействовать к патрулированию флот разведывательных дронов. Они будут мониторить ситуацию на восточном и южном флангах НАТО.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

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Что еще сказал Столтенберг

Столтенберг объявил, что во время видеоконференции 17 – 18 февраля обсудит ситуацию с министрами обороны стран Альянса. В частности, предложит выделять больше денег на развертывание сил и боевых групп на восточном фланге вблизи российских границ.

Кроме того, генсек НАТО инициирует обсуждение инициативы "НАТО-2030". Это произойдет в рамках подготовки к саммиту в 2021 году.

Также Столтенберг сообщил: флот разведывательных беспилотников готов к миссиям на восточном направлении. Флот сформирован из 5 дронов AGS.

Позиция Столтенберга в отношении России