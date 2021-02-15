У границ с Россией: НАТО планирует развернуть флот разведывательных дронов
НАТО планирует задействовать к патрулированию флот разведывательных дронов. Они будут мониторить ситуацию на восточном и южном флангах НАТО.
Источник:Твиттер Дилана Уайта
Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.
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Что еще сказал Столтенберг
Столтенберг объявил, что во время видеоконференции 17 – 18 февраля обсудит ситуацию с министрами обороны стран Альянса. В частности, предложит выделять больше денег на развертывание сил и боевых групп на восточном фланге вблизи российских границ.
Кроме того, генсек НАТО инициирует обсуждение инициативы "НАТО-2030". Это произойдет в рамках подготовки к саммиту в 2021 году.
Также Столтенберг сообщил: флот разведывательных беспилотников готов к миссиям на восточном направлении. Флот сформирован из 5 дронов AGS.
Позиция Столтенберга в отношении России
- Генсек НАТО еще в январе 2021 года призвал увеличить расходы на оборону. В частности, из-за российской агрессии. Тогда Столтенберг выделил 3 ключевые опасности: агрессивные действия России; терроризм и риски от подъема Китая.
- Кроме того, Столтенберг напомнил России, что не она будет принимать решение, какие страны могут вступать в НАТО. В частности, вопрос Украины и Грузии не будут решать в Кремле.
- Российскую агрессию в отношении Украины и Грузии генсек НАТО назвал попыткой России самоутвердиться.
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