Согласно информации Генштаба, очень близко к украинской границе в Белгородской области россияне разместили до пяти батальонных тактических групп.

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Заметим, что больше всего Белгородская область России граничит с Харьковщиной. Чуть меньше с Луганской и Сумской областями.

Хотя россияне ушли из Сумской области, периодически они обстреливают ее из территории России.

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