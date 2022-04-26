Згідно з інформацією Генштабу, дуже близько до українського кордону у Бєлгородській області росіяни розмістили до 5 батальйонних тактичних груп.

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Зауважимо, що найбільше Бєлгородська область Росії межує з Харківщиною. Трохи менше з Луганською та Сумською областями.

Хоч росіяни пішли з Сумської області, періодично вони обстрілюють її з території Росії.

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